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المقاتلات الحربية التركية تقصف مرتفعات جبلية شمالي دهوك

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-23T14:38:33+0000
المقاتلات الحربية التركية تقصف مرتفعات جبلية شمالي دهوك

شفق نيوز/ شنت المقاتلات الحربية التركية، اليوم السبت، ضربات جوية استهدفت بها مرتفعات جبلية في شمالي محافظة دهوك بإقليم كوردستان بذريعة مكافحة حزب العمال الكوردستاني المناهض للنظام في أنقرة.

ويواصل الجيش التركي عملياته العسكرية على الرغم من الهجوم الذي شنته مدفعيته على منتجع سياحي في إدارة منطقة زاخو المستقلة يوم الأربعاء الماضي وسقوط 9 ضحايا من السيّاح العراقيين وإصابة عدد منهم بينهم نساء وأطفال جراء ذلك القصف مما دفع بغداد إلى التنديد الشديد وتقديم مذكرة احتجاج إلى السفير التركي لديها علي رضا كوناي.

وأبلغ مصدر محلي وكالة شفق نيوز، بأن الطائرات التركية قصفت معاقل حزب العمال الكردستاني عصر اليوم السبت في جبل مران التابع لناحية جمانكي شمالي دهوك.

ومن جانب آخر قال مصدر امني، ان المقاتلات التركية أغارت اليوم على مواقع في سلسلة جبل متين بدهوك، مضيفا أن القصف وقع في محيط قرى "كوهرزي و بلافة" دون معرفة حجم الخسائر الناجمة عنه.

يشار أن هذه هي المرة الثالثة تقصف في هذه المنطقة من قبل الطائرات التركية خلال اليومين.

ويأتي هذا القصف بالتزامن مع عقد مجلس النواب العراقي اليوم السبت جلسة خاصة استضاف بها وزير الخارجية فؤاد حسين ووزير الدفاع جمعة عناد لمناقشة قصف منتج "برخ" السياحي في زاخو.

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