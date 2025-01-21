المقاتلات الحربية التركية تشن سلسلة من الغارات الجوية شمال دهوك

شفق نيوز/ قال مصدر أمني، يوم الثلاثاء، إن الطائرات الحربية التركية نفذت سلسلة من الغارات الجوية المكثفة استهدفت مواقع تابعة لحزب العمال الكوردستاني في سفوح جبل "كارة" المطل على قضاء العمادية شمال محافظة دهوك.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، ان القصف الجوي التركي ركز بشكل خاص على محيط قرية "ديرشي"، وهي إحدى المناطق الواقعة في عمق سفوح الجبل، مشيرا الى أن المعلومات الأولية لم تفصح بعد عن حجم الخسائر البشرية او المادية التي نجمت عن هذه الضربات الجوية.

وأضاف المصدر أن القصف التركي على جبل "كارة" يأتي في إطار العمليات العسكرية المستمرة التي تشنها القوات التركية ضد حزب العمال الكوردستاني في المنطقة، وتعد هذه العمليات جزءا من استراتيجيتها لتعقب عناصر الحزب حيث يعتقد أن الجبل يضم مخابئ وانفاقا يستخدمها الحزب كقواعد لوجستية وعسكرية.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 6 من حزب العمال الكوردستاني في اقليم كوردستان العراق.

وذكرت الوزارة في بيان، أن العناصر تم تحييدهم في مناطق عملية "المخلب ـ القفل" و"كارة" (شمال العراق).