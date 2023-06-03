المقاتلات الحربية التركية تدُكُّ مواقع للعماليين في جبلين بدهوك

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، ان الطائرات الحربية التركية شنت اليوم السبت ضربات جوية استهدفت بها مواقع لمسلحي حزب العمال الكوردستاني في جبلي "متين" و "كارة" في قضاء العمادية شمال محافظة دهوك في إقليم كوردستان العراق.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن مناطق في قرى "سكيري و سركلى" بسفح جبل متين تعرضتا للقصف 3 مرات متتالية، وطال القصف أيضا جبل "حفت طبق" ضمن سلسلة جبل "كارة" المطل على ناحية ديرلوك.

يشار إلى أن هذه المنطقة تعرضت للقصف أكثر من 50 مرة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، والحق اضرارا مادية كبيرة بالغابات و مزارع الأهالي هناك.