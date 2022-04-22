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المقاتلات التركية تقصف منطقة في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-22T09:06:07+0000
المقاتلات التركية تقصف منطقة في السليمانية

شفق نيوز/ قصفت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو التركي، اليوم الجمعة، جبل "آسوس" ضمن حدود قرية "گلالە" التابعة لقضاء "ماوت" في محافظة السليمانية.

ووفقا للمعلومات المتوفرة لوكالة شفق نيوز، فإن المقاتلات الحربية شنت ضربات جوية استهدفت بها "وادي دوكان" على بعد خمسة كلم من القرية المذكورة.

هذا ولا تتوفر معلومات عن حجم الأضرار الناجمة عن هذا القصف إلا أن طائرات استطلاع تركية كانت تحلق منذ مساء أمس في سماء المنطقة المستهدفة.

بدوره قال قائممقام قضاء ماوت كامران حسن في تصريحات صحفية، إن القصف كان لمرة واحدة ولم يسفر عن وقوع إصابات في صفوف سكان المنطقة.

وكانت تركيا قد اطلقت في 18 من شهر نيسان/أبريل الجاري عملية "قفل المخلب " ضد حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة في مناطق متينا وزاب وأفشين- باسيان في إقليم كوردستان.

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