المقاتلات التركية تقصف مرتين شمال اربيل وتضرم النيران بمناطق جبلية

شفق نيوز/ شنت الطائرات الحربية التركية يوم الخميس ضربات جوية في وقتين مختلفين استهدفت بها منطقة "برادوست" شمالي محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وابلغ شهود عيان وكالة شفق نيوز، بأن المقاتلات التركية شنت قصفا في تمام الساعة 10:30 دقيقة، و11:30 دقيقة من صباح اليوم المنطقة المذكورة.

وبحسب الشهود فان الطائرات قصفت قرية "بيركم" و"سنين" مما تسبب بهلع بين السكان، واضرام النيران في المناطق الجبلية.

ولغاية الان لم تُعرف الاضرار التي لحقت بعناصر حزب العمال الكوردستاني من جراء هذا القصف.

يشار الى ان الجيش التركي كثف خلال عام 2020 من شن العمليات العسكرية داخل اراضي اقليم كوردستان بذريعة ملاحقة عناصر حزب العمال الكوردستاني المعارض لأنقرة، ونجم عن تلك العمليات سقوط ضحايا والحاق اضرار مادية بالمساحات الطبيعية والزراعية.