المقاتلات التركية تغير على مناطق شمالي أربيل

شفق نيوز/ شنّت المقاتلات الحربية التركية فجر اليوم الأحد ضربات جوية استهدفت بها مناطق في بلدة "سيدكان" شمالي محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان بذريعة تواجد عناصر حزب العمال الكوردستاني فيها.

ووفقا لشهود عيان في حديثهم لوكالة شفق نيوز، فإن المقاتلات التركية قصفت قرية "بيركم" المهجورة والمراعي الطبيعية في "بري زين" في "سيدكان".

ولم تُعرف طبيعة خسائر القصف لكون هذه المناطق تقع ضمن حماية حزب العمال الكوردستاني وهي بعيدة عن المناطق المأهولة حاليا بالسكان.

وأضاف الشهود أن الطائرات المسيرة استمرت في التحليق الى فترة ما بعد القصف.