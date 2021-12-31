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المقاتلات التركية تعاود قصف مواقع عمالية في دهوك

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-31T14:39:55+0000
المقاتلات التركية تعاود قصف مواقع عمالية في دهوك

شفق نيوز/ جددت الطائرات التركية يوم الجمعة، قصفها لجبل متين بقضاء العمادية بمحافظة دهوك.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ ان طائرات حربية تركية استهدفت قبل قليل مواقع لحزب العمال الكوردستاني في  جبل متين  المطل على قرية سكيرا بمنطقة نهيلى ضمن حدود قضاء العمادية.

وأضاف المصدر؛ أنه لم يُعرف بعد حجم الاضرار الناجمة عن القصف.

وكان المقاتلات الحربية التركية قد شنت في وقت سابق من يوم الجمعة ضربات جوية استهدفت بها مواقع لحزب العمال الكوردستاني في جبل "كاره" بقضاء العمادية شمالي محافظة دهوك بإقليم كوردستان.

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