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المقاتلات التركية تشن غارات "عنيفة" شمال شرق دهوك

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-10T09:43:12+0000
المقاتلات التركية تشن غارات "عنيفة" شمال شرق دهوك

شفق نيوز/ قال مصدر حكومي يوم الاربعاء ان  منطقة "نهلة" في بلدة "جمانكي" شمال شرق محافظة دهوك تعرضت الى قصف عنيف من قبل المقاتلات الحربية التركية.

وأضاف المصدر في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن القصف تسبب بهلع وخوف بين أهالي قرى المنطقة، بدون الادلاء بمزيد من التفاصيل.

وأعلنت تركيا اليوم الأربعاء عن إطلاق عملية عسكرية جديدة ضد قواعد حزب العمال الكوردستاني" في اقليم كوردستان العراق.

وأكدت وزارة الدفاع التركية في بيان لها أن العملية الجديدة التي تحمل اسم "مخلب النسر 2" انطلقت الليلة الماضية في منطقة "كارة"، مضيفة أن عناصر "حزب العمال"، الذي تعتبره أنقرة تنظيما إرهابيا، يتكبدون خسائر ملموسة.

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