المفوضية: 38 حزبًا سياسيًا مجازً يحق لها المشاركة بانتخابات برلمان إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات، يوم الأحد، أن 38 حزباً سياسياً مجازاً رسمياً لهم حق خوض غمار الانتخابات التشريعية في إقليم كوردستان والمزمع إجراؤها في شهر شباط من العام 2024.

وقالت المفوضية في بيان اليوم، أن مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قرر حق الأحزاب السياسية المجازة على وفق قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم (36) لسنة 2015، وقانون الأحزاب لإقليم كوردستان رقم (17) لسنة 1993 ،أو أي منهما المشاركة في عملية انتخاب برلمان إقليم كردستان ، وانتخابات مجالس محافظات الإقليم".

وأضاف البيان أن "إجمالي عدد الأحزاب المجازة بلغ (38) حزبًا سياسيًا من ضمنهم ( 17) حزبًا سياسيًا مسجلًا في الإقليم كيّفَ وضعه القانوني وفقًا لقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية".

وتابع البيان أن "المجلس ناقش مسودة نظام التسجيل والتصديق على قوائم المرشحين لانتخاب برلمان إقليم كوردستان- العراق ، وفي جلسة استثنائية عقدت في تأريخ 16 تشرين الثاني الحالي تضمنت جوانب تنظيمية لعمل مفوضية الانتخابات".

وأصدر رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، في مطلع شهر آب/أغسطس الماضي، مرسوماً إقليمياً يقضي بإجراء انتخابات برلمان كوردستان في دورته السادسة بتاريخ 25 من شهر شباط من العام 2024.