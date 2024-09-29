المفوضية: أوراق الاقتراع لانتخابات اقليم كوردستان تتم طباعتها في الإمارات

شفق نيوز/ أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، يوم الأحد، عن قربها من انجاز الاستعدادات اللازمة الخاصة بانتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان العراق.

بعد لقائه مع منظمات المجتمع المدني التي تراقب العملية الانتخابية للدورة السادسة لبرلمان كوردستان قال نبرد عمر، رئيس مكتب إقليم كوردستان للمفوضية، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إنه "رغم أن المفوضية أنجزت 95% من عملها للانتخابات، إلا أن الحملة الانتخابية بدأت منذ أربعة أيام ، وتم تقديم 16 شكوى لغاية الآن. ولم يتم تسليم 150 ألف بطاقة اقتراع.

وأضاف أن أوراق الاقتراع تتم طباعتها حالياً في الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً، تحديد الاقتراع الخاص بتاريخ 18 من شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل، والاقتراع العام في يوم 20 من الشهر نفسه، وستفتح مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة صباحا وتغلق عند الساعة السادسة مساء.