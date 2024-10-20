المفوضية: نسبة المشاركة في انتخابات كوردستان بلغت 72٪

شفق نيوز/ اعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات اليوم الأحد، نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية لاقليم كوردستان العراق.

وقال الناطق الإعلامي باسم انتخابات اقليم كوردستان ايسر ياسين في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز؛ إن "نسبة المشاركة في انتخابات كوردستان بلغت 72٪".

وبيّن ياسين؛ أن نسبة المشاركة جاءت وفق عملية فرز 98% من أصوات الناخبين، مشيرا إلى أن نسب المشاركة في محافظات الإقليم كانت كالتالي:"دهوك 78%، اربيل 74%، السليمانية 64%، حلبجة 69%".