المفوضية: نسبة المشاركة بالاقتراع الخاص في كوردستان وصلت الى 70%

شفق نيوز/ أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن نسبة المشاركة في الاقتراع الخاص في انتخابات برلمان كوردستان - العراق وصلت الى 70 بالمئة حتى الساعة الـ12 من ظهر اليوم الجمعة.

وقال المتحدث باسم المفوضية أيسر ياسين في مؤتمر صحفي عقده في اربيل وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن نسبة المشاركة لغاية الساعة الـ12 ظهراً بلغت 77% في دهوك ، و70% في اربيل، و67% في السليمانية، و64% في حلبجة.

وأضاف أن إجمالي اعداد المصوتين في الاقتراع الخاص بلغ 70 بالمئة.