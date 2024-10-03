المفوضية: أنجزنا 95% من الاستعدادات لانتخابات اقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس المفوضين القاضي عمر احمد محمد، يوم الخميس، أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أتمت 95 بالمئة من الاستعدادات اللازمة لانتخابات برلمان كوردستان - العراق بدورته السادسة المقرر اجراؤها في العشرين من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وقال محمد في مؤتمر صحفي عقده اليوم في اربيل وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "المفوضية أكملت أكثر من 95 بالمئة من الاستعدادات"، مردفا بالقول إن "أوراق التصويت وصلت إليها وتم إرسالها إلى مراكز الاقتراع، ونسبة كبيرة من البطاقات البيومترية وُزعت".

ودعا رئيس مجلس المفوضين "الناخبين المتبقين الى مراجعة مراكز التسجيل لتسلم بطاقاتهم الانتخابية للمشاركة في الاقتراع لأن من دونها لا يمكنهم الإدلاء بأصواتهم".

وبالنسبة لاستعدادات يوم الاقتراع العام والخاص قال القاضي محمد، إن جميع الأجهزة الالكترونية تم تجهيزها و تخصيصها على المراكز الانتخابية، ونحن على اهبة الاستعداد لإجراء انتخابات نزيهة و شفافة.

وقال ايضا "وجهنا دعوات الى المراقبين والقناصل و المنظمات الخاصة بمراقبة الانتخابات، وقد تم إبداء الاستعداد من قبل 9 قنصليات للمشاركة في المراقبة و 8 منظمات دولية اضافة الى المنظمات المحلية".

وتابع القاضي محمد بالقول "لدينا 41 ألف موظف يوم الاقتراع وقد اخذ جزء منهم التدريب والجزء الآخر سيتلقى التدريبات قريبا".