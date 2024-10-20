المفوضية: إعلان نتائج انتخابات كوردستان خلال 24 ساعة

شفق نيوز/ أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، يوم الأحد، أن النتائج الأولية لانتخابات برلمان إقليم كوردستان ستُعلن بعد 24 ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع للتصويت العام.

وأوضحت مساعد الناطق الإعلامي للمفوضية نبراس أبو سودة، لوكالة شفق نيوز، أن النتائج الأولية ستشمل نتائج التصويت العام والتصويت الخاص.

وأشارت إلى أن تقديم الشكاوى بشأن العملية الانتخابية يمكن أن يتم خلال يوم الاقتراع وما يصل إلى 48 ساعة بعد إغلاق الصناديق، مبينة هذه الشكاوى يمكن أن تركز على سير العملية الانتخابية وكيفية إدارتها.

أما بخصوص الطعون، أوضحت أبو سودة أن الطعون تُقدم بعد إعلان النتائج، وهي مصنفة إلى ثلاثة أنواع: الطعون الحمراء، الخضراء، والصفراء، وذلك حسب الأدلة المرفقة معها.

وأكدت أن للمعترضين الحق في تقديم طعون على نتائج الانتخابات خلال ثلاثة أيام من إعلان النتائج النهائية.

وبدأت اليوم الأحد، عملية الاقتراع العام في إقليم كوردستان بعد انتهاء الاقتراع الخاص الذي جرى الجمعة الماضية لقوات العسكرية والأمنية.

وفتحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 1622 مركزًا انتخابيًا أمام 2,683,618 ناخبًا من إجمالي 2,899,578 ناخبًا.

وأعلنت المفوضية أن نسبة المشاركة في الاقتراع الخاص بلغت 97%، حيث أدلى 215,960 عنصرًا من قوات البيشمركة والأمن الداخلي بأصواتهم دون تسجيل خروقات.

ويتنافس في الانتخابات 1091 مرشحًا على 100 مقعد في برلمان الإقليم، بما في ذلك خمسة مقاعد مخصصة للمكونات بعد تقليصها من 11 بناءً على قرار المحكمة الاتحادية العليا.

وبعد تقديم الطعون، يتم البت فيها من قبل الهيئة القضائية المختصة ضمن الفترة القانونية المحددة، ليتم بعد ذلك المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات.