المفوضية: سجلنا نحو 160 شكوى مع ابطال 208 آلاف صوت في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلن رئيس مفوضية انتخابات إقليم كوردستان في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات نبرد عمر، يوم الخميس، تسجيل قرابة 160 شكوى، اضافة الى ابطال أكثر من 200 ألف صوت في انتخابات برلمان اقليم كوردستان بدورته السادسة التي جرت مؤخرا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع المتحدث باسم المفوضية ايسر ياسين، ومع وليد خالد مدير دائرة العمليات وتكنولوجيا المعلومات بالمفوضية وعضو ادارة انتخابات برلمان كوردستان.

وقال عمر خلال المؤتمر الذي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن المفوضية تلقت نحو 160 شكوى لغاية الان، مردفا بالقول إن هذه الانتخابات التي جرت في اقليم كوردستان كانت ناجحة جدا.

وأضاف أن 6318 محطة اقتراع تم فتحها في الإقليم خلال الانتخابات، لم تكن هناك مشكلة فيها باستثناء 26 محطة في اربيل ودهوك والسليمانية، مؤكدا أن الأعمال جرت بشكل ناجح جدا.

وتابع بالقول إن: نسبة المشاركة كانت مرتفعة بهذه الانتخابات مقارنة مع الانتخابات التي جرت في الإقليم في العام 2021، مشيرا إلى أن إجمالي الأصوات البطالة في انتخابات 2021 كانت نحو 197 ألف صوت، وفي هذه الانتخابات كانت 208 آلاف صوت.

من جهته قال المتحدث باسم المفوضية ايسر ياسين خلال المؤتمر، إن المفوضية لغاية الان لم تسجل شكوى حمراء في انتخابات برلمان كوردستان للعام 2024.