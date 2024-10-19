المفوضية تفنّد شائعات الاقتراع السري في انتخابات برلمان إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت مفوضية الانتخابات الاتحادية، يوم السبت، استعدادها التام لإجراء الاقتراع العام لانتخابات برلمان إقليم كوردستان، فيما فندت الشائعات المتعلقة بـ"سرية الاقتراع".

ونفت المفوضية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، جميع الشائعات التي تتعلق بسرية الاقتراع لجميع الناخبين في الاقتراعين الخاص والعام، مؤكدة أن "خيار الناخب في حق التصويت السري، وعدم معرفة لمن أدلى بصوته، حتى من خلال أجهزة الاقتراع.

وفتحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية، صباح يوم أمس الجمعة، أبواب المراكز الانتخابية لاستقبال عناصر قوات البيشمركة وقوى الأمن الداخلي للاداء بأصواتهم في يوم الاقتراع الخاص لانتخابات برلمان كوردستان - العراق في دروته السادسة.

وبدأت عملية التصويت بـ165 مركز اقتراع في الساعة السابعة صباحاً وانتهت في الساعة السادسة مساء وفقا للتوقيت المحدد من قبل مفوضية الانتخابات.

ويتنافس 1091 مرشحا في اقليم كوردستان من كلا الجنسين على 100 مقعد، خمسة منها "كوتا" للمكونات بعد أن كانت 11 مقعدا، والتي جرى تقليصها بقرار من المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)

وعدد المقاعد المخصصة للنساء وفقا لقانون الانتخابات يتعين أن يكون على الأقل 30 مقعداً.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين في اقليم كوردستان 2,899,578 ناخباً، 215,960 منهم يحق لهم التصويت في الاقتراع الخاص، واما الباقون والبالغ عددهم 2,683,618 ناخباً، سيصوتون بالاقتراع العام يوم غد الأحد.