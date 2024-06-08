المفوضية تفتح باب الترشح للانتخابات الكوردستانية وتنتظر رد رئاسة الاقليم

شفق نيوز/ ‏أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم السبت، فتح باب الترشيح للراغبين بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية بإقليم كردستان.

‏وقال مدير مكتب انتخابات أربيل مروان محمد، في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، انه "بدءا من اليوم سيتم فتح باب الترشح أمام التحالفات والكيانات والأحزاب والأفراد ومرشحي المكونات الراغبين بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية بإقليم كوردستان وذلك استنادا الى قرار مجلس المفوضين".

وحول موعد الانتخابات، بين محمد أن "المفوضية قدمت طلبا إلى رئاسة الإقليم لتحديد موعد جديد اقترحت أن يكون في الخامس من شهر أيلول المقبل، ‏وهي الآن بانتظار الرد من رئاسة الاقليم"، موضحا أن "المفوضية ليست لديها مشكلة في تحديد موعد بعد شهر أيلول".