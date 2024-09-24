المفوضية تعلن انطلاق الحملة الدعائية لانتخابات اقليم كوردستان غدا الاربعاء

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس المفوضين القاضي عمر احمد محمد، الثلاثاء، انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان اعتبار من يوم غد الاربعاء، و ستستمر لمدة 20 يوماً فقط.

وقال القاضي محمد في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بغداد، إن الحملة ستنطلق اعتبارا من 25 من شهر أيلول/سبتمبر الجاري ولغاية يوم 15 من شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وأضاف أن 1190 شخصا رشحوا انفسهم لانتخابات كوردستان، منوها إلى مشاركة 136 قائمة انتخابية.

كما أشار القاضي محمد إلى تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لجنة لمراقبة الحملة الانتخابية، ومتابعة الخروقات والمخالفات التي قد ترافقها.