الديمقراطي الكوردستاني اولاً والاتحاد الوطني ثانياً في النتائج النهائية لانتخابات كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الأربعاء، النتائج النهائية لانتخابات برلمان كوردستان بدورته السادسة وقالت ان نسبة المشاركة تجاوزت 72 بالمئة.

وقال رئيس مجلس المفوضية القاضي عمر احمد محمد في مؤتمر صحفي عقده في اربيل، إن المفوضية اتخذت سلسلة من الإجراءات لضمان نزاهة الانتخابات بأجواء آمنة، مردفا بالقول : عملنا بشكل دؤوب لإنجاز هذه المهمة الوطنية

وأضاف أن 41 ألفاً من موظفي اقتراع عملوا في انتخابات كوردستان وبمشاركة 43 مراقبا من وكلاء الأحزاب والتحالفات السياسية بإشراف 1800 مراقب دولي و10 مراقبين محليين.

تتمة..