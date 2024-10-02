المفوضية تصدر تعليماتها لوسائل الإعلام حول تغطية انتخابات إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، يوم الأربعاء، تعليمات جديدة موجهة إلى وسائل الإعلام بشأن تغطية انتخابات إقليم كوردستان المقررة في العشرين من تشرين الأول الجاري.

وذكرت المفوضية في بيان لها، ورد الى وكالة شفق نيوز، أن وسائل الإعلام المعتمدة تُمنح حرية التغطية الإعلامية لعملية الاقتراع، مؤكدة أن دور الإعلام مهم في دعم الدعاية والترويج لانتخابات حرة، عادلة، ونزيهة.

وأوضحت التعليمات أنه لا يسمح لوسائل الإعلام بحمل أي أجهزة إلكترونية داخل مراكز ومحطات الاقتراع، بما في ذلك الكاميرات وأجهزة التسجيل، كما يتعين على الصحفيين إطفاء الهواتف النقالة داخل مراكز ومحطات الاقتراع، باستثناء بعض المراكز المحددة مسبقاً من قبل المفوضية.

وشدد البيان على أنه يُحظر على ممثلي وسائل الإعلام إحداث أي فوضى داخل مراكز ومحطات الاقتراع من شأنها إرباك العملية الانتخابية. وأكدت التعليمات أن إجراء أي مقابلات صحفية داخل محطات الاقتراع محظور، إلا في المراكز المصرح بها.

كما بيّن البيان أنه لا يُسمح لوسائل الإعلام بدخول منصات الاقتراع أو تصوير ما يدور داخلها بأي شكل من الأشكال.

وأشارت المفوضية إلى أن منسق المركز أو مدير المحطة يحق لهما طلب مغادرة ممثلي وسائل الإعلام للمركز أو المحطة في حال خرقهم قواعد السلوك الخاصة بممثلي الإعلام.

يشار إلى أن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني أصدر ، في شهر حزيران/ يونيو الماضي، مرسوماً إقليمياً حدد فيه يوم 20 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2024 موعداً لإجراء انتخابات برلمان كوردستان.