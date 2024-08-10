المفوضية تسحب أرقام المرشحين والكيانات السياسية لانتخابات كوردستان.. صور

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم السبت، بأن المفوضية ستقوم بإجراء سحب أرقام المرشحين والكيانات السياسية للانتخابات في إقليم كوردستان، مشيراً إلى أن عدد الكيانات السياسية المسجلة في كردستان 136 كياناً.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المفوضية العليا للانتخابات العراقية، ستقوم بسحب أرقام المرشحين المستقلين والكيانات السياسية".

ولفت إلى أن "المفوضية العليا ستجري اليوم 10 آب، عملية إعطاء الأرقام للمرشحين المستقلين والكيانات السياسية كعملية استكمال في المرحلة الثانية، لأنه في السابق تم سحب القرعة لأغلب المرشحين المستقلين والسياسيين الكيانات تم ذلك".

وبيّن أن "القرعة ستجرى لحزبين أحدهما الحزب الديمقراطي الكوردستاني والآخر الحركة الإسلامية الكوردستانية، فضلا عن عدد آخر من المرشحين المستقلين"، مشيراً إلى أنه "تم سحب 12 مرشحاً لكل مقعد في برلمان كردستان، فيما بلغ عدد الكيانات السياسية المسجلة في كردستان 136".

يشار إلى أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد حددت فترة تسجيل قوائم المرشحين لانتخابات برلمان كوردستان في يوم الخميس الموافق 18 تموز 2024.

وأكدت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، في تصريح ورد الى وكالة شفق نيوز، أن فترة استقبال قوائم المرشحين من التحالفات والأحزاب والمستقلين ومرشحي المكونات ستستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس 18 تموز الحالي.

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني قد أصدر مرسوماً إقليمياً يوم الأربعاء 26 حزيران 2024، حدد فيه يوم 20 تشرين تشرين الاول 2024 موعداً لإجراء انتخابات برلمان كردستان، حيث تلا المتحدث باسم رئاسة الإقليم دلشاد شهاب في مؤتمر صحفي في أربيل نص المرسوم الإقليمي رقم 222 لسنة 2024.