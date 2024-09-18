المفوضية تستبعد 5 مرشحين عن انتخابات برلمان كوردستان

شفق نيوز/ قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، يوم الأربعاء، استبعاد خمسة مرشحين من قوائم، الجيل الجديد، والحزب الديمقراطي الكوردستاني، وحركة التغيير، والتحالف الكوردستاني، في انتخابات برلمان إقليم كوردستان.

وذكرت المفوضية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه تم استبعاد مرشحين من قائمة الجيل الجديد ضمن حدود محافظة دهوك، بسبب عدم تقديم الوثائق المطلوبة التي تثبت توافر شروط الترشيح، خاصة ما يتعلق بمحل الإقامة في دهوك.

وبحسب ما ورد في القرار، فإن المرشحين المستبعدين هما "شيتاو عزيز" و"مردان نوزاد"، وقد تم الطلب من الحزب المعني تقديم مرشحين بدلاء خلال ثلاثة أيام.

وأشارت المفوضية إلى أن مجلس المفوضين قرر يوم أمس الثلاثاء، استبعاد ثلاثة مرشحين آخرين من قوائم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وحركة التغيير، والتحالف الكوردستاني، وطلب من الجهات المعنية تقديم بدلاء للمرشحين المستبعدين في غضون ثلاثة أيام.

ووفقاً للقرار، فقد تم استبعاد "حسن رضا" مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني في محافظة السليمانية، و"محسن مصطفى" مرشح حركة التغيير في السليمانية، و"نجات رمضان" مرشح التحالف الكوردستاني في أربيل.

وأجرت المفوضية الانتخابات في إقليم كوردستان يوم الخميس الماضي، عملية محاكاة خامسة لانتخابات برلمان الإقليم المقرر إجراؤها في الشهر المقبل.

وأصدر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، في شهر حزيران/ يونيو الماضي، مرسوماً إقليمياً حدد فيه يوم 20 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2024 موعداً لإجراء انتخابات برلمان كوردستان.