المفوضية تدعو مواليد العام 2007 في اقليم كوردستان الى اصدار بطاقة الناخب

شفق نيوز/ دعا رئيس مفوضية انتخابات إقليم كوردستان في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات نبرد عمر، يوم الثلاثاء، مواليد العام 2007 إلى إصدار بطاقة الناخب الالكترونية للمشاركة في الانتخابات التشريعية في العراق المزمع إجراؤها في شهر تشرين الاول/اكتوبر المقبل.

وقال عمر في مؤتمر صحفي عقده في اربيل وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه يمكن لأهالي اربيل ودهوك والسليمانية، وكذلك الأشخاص من مواليد العام 2007 أن يزوروا المراكز الانتخابية لتجديد وإصدار بطاقة الناخب للمشاركة بالاقتراع للانتخابات البرلمانية في العراق، مبينا أن هذا الأمر يشمل من يريد نقل مركز الاقتراع.

وأضاف، أن هذه الالية ستطبق على جميع محافظات العراق الـ18، باستثناء المحافظات المشمولة بالمادة الـ140 من الدستور الدائم للبلاد فانه لا يمكن نقل بطاقة الناخب فيها، مردفا بالقول، يمكن بحالتين فقط النقل في تلك المحافظات النساء المتزوجات والاولاد الذي ينحدر والدهم منها ممن يحق لهم التصويت.

وتابع عمر، القول، انه في اقليم كوردستان يوجد 173 مركزا انتخابيا موزعات على محافظات اربيل والسليمانية ودهوك وكركوك، مشيرا إلى أن عملية التسجيل البايومتري تستمر لمدة شهر كامل اعتبارا من اليوم الموافق 25 من شهر آذار/مارس الجاري ولغاية يوم 25 من شهر نيسان/أبريل المقبل.