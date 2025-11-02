المفوضية تبحث مع مراقبين دوليين استعدادات الاقتراع في إقليم كوردستان

شفق نيوز- أربيل

عقدت مفوضية الانتخابات في العراق، يوم الأحد، اجتماعاً، مع المبعوث الدولي والمنظمات الدولية المعنية بمراقبة الانتخابات، لبحث الاستعدادات الجارية للاقتراع في إقليم كوردستان.

وقال مدير مكتب انتخابات إقليم كوردستان التابع للمفوضية نبرد عمر، لوكالة شفق نيوز، إن "الاجتماع تناول الخطط التحضيرية التي أنجزتها المفوضية لإجراء الانتخابات في موعدها، بما يشمل مراحل العملية الانتخابية النهائية، والأجهزة المستخدمة، وآليات التصويت وإدارة العملية بشكل عام".

وأضاف أن "المفوضية أطلعت المنظمات الدولية على تفاصيل العمل لضمان الشفافية، وطلبت منها تزويدها بأي ملاحظات قد تساهم في تحسين سير العملية الانتخابية"، مبيناً أن "أكثر من عشر منظمات دولية، إلى جانب مئات المنظمات المحلية ووسائل الإعلام، حصلت حتى الآن على تراخيص رسمية لمراقبة العملية الانتخابية".

وبحسب عمر، فإن "وكالات الأمم المتحدة، فضلاً عن دورها في دعم وتنظيم العملية الانتخابية في العراق، ستشارك أيضاً في مراقبة سير التصويت في الإقليم".

وتجرى الانتخابات التشريعية في العراق يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، حيث يحق لنحو 30 مليون عراقي من أصل 46 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في مجلس النواب الجديد، غير أن نحو سبعة ملايين منهم سيُحرمون من المشاركة بسبب عدم امتلاكهم بطاقات انتخابية نتيجة عدم تحديث بياناتهم.