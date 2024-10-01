المفوضية: انتخابات اقليم كوردستان المقررة تختلف عن سابقاتها

شفق نيوز/ أقام مكتب انتخابات اربيل، يوم الثلاثاء، ندوة تثقيفية لمرشحي الكيانات السياسية والمكونات والمستقلين، للانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان، بسبب الاختلاف في بعض آليات الانتخاب والإجراءات الخاصة بالعد والفرز اليدوي بالتزامن مع الالكتروني.

وقال مدير المكتب مروان محمد في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، ان "مكتب انتخابات اربيل أقام ندوة التثقيفية بالتعاون مع المنظمة الدولية لشؤون الإنسان وشؤون اللاجئين في الشرق الاوسط لمرشحي الكيانات السياسية والمكونات والمستقلين وكان الهدف منها تعريفهم بإجراءات المفوضية التي هي شفافة للغاية حول كيفية تقديم الشكاوى وما يتعلق بممثلي الجهات السياسية في يوم الاقتراع".

وأضاف أن "آلية التصويت في يوم الاقتراع والإجراءات والاجهزة حيث جرى شرح هذه التفاصيل والحالات بوضوح حيث جرت مناقشة هذه المواضيع بشكل مستفيض".

وتابع محمد: "نتمنى من المشاركين في هذه الندوة إيصال هذه المعلومات الى مناصريهم والأشخاص الذين يودون إقناعهم بالتصويت لهم"، مؤكدا ان "المفوضية ستتخذ اجراءات مشددة وجديدة وللعلم فان هذه الانتخابات تختلف الاجراءات الخاصة بها من ناحية وجود العد والفرز اليدوي بالتزامن مع الالكتروني اضافة الى وجود كاميرات مراقبة داخل المراكز والمحطات".

وأوضح أن "التصويت يشمل فقط الأشخاص الحاملين للبطاقة البايومترية وهذه المسائل التي تم شرحها هي لكي نؤكد للجهات السياسية والمرشحين ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني أو الدولي أن هذه هي اجراءات المفوضية".