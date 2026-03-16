المفوضية الأوروبية لنيجيرفان بارزاني: استقرار العراق وإقليم كوردستان يحظى بأهمية لدينا

بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، يوم الاثنين، آخر التطورات المتعلقة بالأوضاع المعقدة في المنطقة وتداعيات الحرب.

وذكرت رئاسة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "نيجيرفان بارزاني أعرب خلال محادثة هاتفية أجراها مع فون دير لاين، عن شكره وتقديره للدعم المستمر الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للعراق وإقليم كوردستان".

كما جدد نيجيرفان بارزاني تأكيده على أن "إقليم كوردستان ليس جزءاً من هذه الأزمات، وسيبقى كما كان دائماً عامل تهدئة واستقرار".

من جانبها، أكدت فون دير لاين، أن استقرار العراق وإقليم كوردستان يحظى بأهمية لدى الاتحاد الأوروبي، الذي ينظر إليهما بوصفهما شريكاً مهماً في المنطقة، كما جددت التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة تقديم الدعم والمساعدة.

واتفق الجانبان على مواصلة التعاون لمواجهة التحديات، كما شددا على أهمية الحفاظ على الاستقرار ومعالجة القضايا بالطرق السلمية.