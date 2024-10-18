المفوضية: العملية الانتخابية تسير بانسيابية في كوردستان وندعو المصوتين للحفاظ على الهدوء

شفق نيوز/ وصف رئيس مجلس المفوضين القاضي عمر احمد محمد، يوم الجمعة، عملية التصويت في الاقتراع الخاص لانتخابات برلمان كوردستان العراق بدورته السادسة بأنها "تسير بانسيابية عالية"، داعيا المقترعين الى الحفاظ على الهدوء وعدم التشنج.

وقال محمد في تصريح ادلى به للصحفيين، إن أبواب 165 مركز اقتراع فتحت في الساعة السابعة صباحا 12 منها في مناطق ومدن مختلفة خارج اقليم كوردستان.

وأضاف أن العملية الانتخابية تسير بانسيابية وبشكل جيد للغاية، داعيا المقترعين من قوات البيشمركة وقوى الامن الداخلي الى الحفاظ على الهدوء والسكنية اثناء الادلاء بأصواتهم.

وتابع القاضي محمد قائلا: شاهدوا هذه العملية الانتخابية كما تشاهدون مباراة كرة القدم أي بلا تشنجات"، مشددا على أنه يمنع منعا باتا إدخال الهاتف النقال داخل مراكز الاقتراع.