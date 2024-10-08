المفوضية العليا تؤكد جاهزيتها لانتخابات كوردستان بإجراءات مشددة لضمان الشفافية

شفق نيوز/ أعلن القاضي عمر أحمد، رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، يوم الثلاثاء، أن المفوضية جاهزة لإجراء الانتخابات النيابية في إقليم كوردستان، المقررة في العشرين من شهر تشرين الأول الجاري.

وقال أحمد خلال مؤتمر صحفي عقده في أربيل، وحضرته وكالة شفق نيوز، "لقد قمنا بتوقيع العقد مع الشركة الإلكترونية الألمانية للتصديق، وبرمجة وتدقيق كل البرامج الإلكترونية المتعلقة بالانتخابات التي ستنطلق في إقليم كوردستان"، مؤكدا أن المفوضية قد "اطمأنت بتشغيل البرنامج، وبعد الوقت القانوني للانتخابات سنقوم بالعد والفرز اليدوي، إضافة إلى عملية العد والفرز الإلكتروني".

وأشار إلى أن "إبرام هذا العقد يأتي لضمان الشفافية"، موضحا أن أن "الشركة أكدت بأن جميع الأجهزة جاهزة للعملية".

وتابع، أنه "لضمان شفافية أعلى، قامت المفوضية باتخاذ إجراءات إضافية مثل العد والفرز اليدوي إلى جانب الإلكتروني".

وأكد أحمد أن "المفوضية في أتم الاستعداد للإجراءات في موعدها، ونعيد التأكيد لجميع الأطراف أن المفوضية اتخذت إجراءات مشددة لضمان الشفافية".

وأضاف أن "المفوضية تقف على مسافة واحدة من جميع الجهات المشاركة، وأن الإجراءات المتخذة من قبلنا تمنع كل أشكال التدخل بما يؤثر على إرادة الناخب، وأصواتهم محمية بقمة الأمانة".

وأوضح أحمد أن "المفوضية أجرت خلال المدة الماضية عدة عمليات محاكاة إلكترونياً ويدوياً، وكانت كلها ناجحة تحت إشراف اليونامي والجهات المشاركة".

‏وجدد التأكيد أن "المفوضية تعمل بكل مهنية لإجراء انتخابات شفافة وتقف على مسافة واحدة من جميع الجهات".