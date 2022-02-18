المفوضية الاوروبية تؤكد استعدادها للتعاون مع اقليم كوردستان: ننظر اليكم كشريك

شفق نيوز/ على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني، اجتمع نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، اليوم الجمعة مع مارغريتيس شيناس نائب رئيس المفوضية الأوروبية.

وفيما ناقش الجانبان في الاجتماع الأوضاع في العراق، عملية الانتخابات وخطوات العملية السياسية، أكدا على أهمية الحوار من أجل حل مشاكل العراق.

ووفقا لبيان رئاسة اقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن نائب رئيس المفوضية الأوروبية اشار إلى أنهم يراقبون باهتمام الأوضاع في العراق وإقليم كوردستان ويرون أن هناك فرصة ليقف العراق على قدميه بصورة أفضل ويحارب الإرهاب ويتمكن عن طريق الديمقراطية والمؤسسات من تحقيق السلم والاستقرار.

وقال شيناس؛ أن الاتحاد الأوروبي يواصل ويلتزم بعلاقاته مع العراق وإقليم كوردستان ونأمل أن يحلا المشاكل. وأثنى على تعاون أربيل وبغداد مع الاتحاد الأوروبي في مسألة الهجرة والمهاجرين.

وأعلن في جانب آخر من الاجتماع أن: الأوروبيين مستعدون للتعاون وينظرون إلى العراق وإقليم كوردستان كشريكين، شاكراً تعاون إقليم كوردستان مع الاتحاد الأوروبي.

من جانبه، أكد الرئيس نيجيرفان بارزاني على أهمية مساعدة وتعاون أوروبا مع العراق ليتمكن من حل مشاكله، وأن هذا سيؤدي إلى استتباب الاستقرار السياسي، وأشار فخامته إلى أن من المهم أن ينتهج الاتحاد الأوروبي سياسة شاملة تجاه العراق وإقليم كوردستان.

وشكلت التطورات الأخيرة لأوضاع المنطقة بصورة عامة محوراً آخر للاجتماع، وفقا لبيان رئاسة اقليم كوردستان.

ووصل الرئيس بارزاني يوم الخميس إلى ألمانيا للمشاركة في المؤتمر الذي تستمر أعماله من 18 لغاية 20 شباط الجاري.

وسيعقد رئيس الإقليم سلسلة لقاءات واجتماعات مع عدد من زعماء وكبار مسؤولي الدول المشاركين في المؤتمر، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الإقليم.