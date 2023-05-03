المفتي: النظام العراقي السابق كان يحمل كراهية خاصة للفيليين وكان لهم دور فاعل بثورتي ايلول وكولان

شفق نيوز/ ذكر عضو المجلس الأعلى لسياسات ومصالح الاتحاد الوطني الكوردستاني عدنان المفتي، يوم الأربعاء، أن "النظام الدكتاتوري السابق في العراق" كان لديه كراهية خاصة تجاه الكورد الفيليين نطراً لتأديتهم دوراً مؤثراً في مسيرة نضال الشعب الكوردي، في حين دعا الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان إلى تعويض ودعم هذه الشريحة.

حديث المفتي جاء خلال مشاركته في أعمال اليوم الثاني للمؤتمر العلمي الدولي للإبادة الجماعية ضد شعب كوردستان (الإبادة الجماعية للكورد الفيلية) المنعقد في اربيل.

وقال المفتي وهو رئيس برلمان كوردستان الأسبق "للأسف كان لديّ العديد من الأصدقاء المقربين من الكورد الفيليين في بغداد من الذين أُعدموا وغُيّبوا وقُتلوا وشُردوا من قبل النظام العراقي السابق".

كما يأمل المفتي أن تقوم الحكومة العراقية وإقليم كوردستان بتعويض الكورد الفيليين ماديا ومعنويا وحل المشاكل التي يواجهونها، مبينا أن الإبادة الجماعية للكورد الفيليين لها خاصية أخرى مقارنة بتلك التي ارتكبت ضد الشعب الكردي، حيث أن الفيليين بسبب انتمائهم القومي والمذهبي تعرضوا للإبادة.

ومضى بالقول إن، النظام الدكتاتوري السابق كان يحمل كراهية خاصة للكورد الفيليين لأنهم أدوا دوراً مؤثراً في مسيرة نضال الشعب الكوردي وكان العديد منهم أعضاء في قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، وكانت لهم مشاركة فاعلة في ثورتي أيلول/سبتمبر وكولان.