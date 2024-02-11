المعلمون والمحاضرون يجددون تظاهراتهم في السليمانية (صور)

شفق نيوز/ جدد المعلمون والمحاضرون في مدينة السليمانية احتجاجاتهم، اليوم الأحد، مطالبين بصرف رواتبهم و ترفيعاتهم الوظيفية، وإلغاء العقوبات المفروضة عليهم.

ونقل مراسل وكالة أنباء شفق نيوز، مطالب المعلمين الذين أكدوا استمرارهم بالتظاهر والإضراب لحين استجابة الجهات الرسمية لأصواتهم، ورفع العقوبات التي شملت ثلاثة آلاف معلّم ومدرّس في السليمانية والمناطق التابعة لها.

وتجمّع المعلمون من حلبجة ورابرين وسيد صادق، أمام مديرية تربية السليمانية، رافعين أصواتهم ومطالبهم للجهات الرسمية، وعلى رأسها صرف رواتبهم، والغاء العقوبات عنهم.

وتشهد مدينة السليمانية منذ أربعة أشهر، تظاهرات للمعلمين والمحاضرين، الذين أضربوا عن الدوام الرسمي، نتيجة عدم تسلمهم لمرتباتهم الشهرية، ما دفع الجهات الرسمية لمعاقبتهم.

وكان مجلس المعلمين والموظفين المعترضين في السليمانية، قد دعا جميع الموظفين والمعلمين الى المشاركة في تظاهرات يوم الأحد في جميع مناطق الإقليم، فيما حذر من "مشاكل اجتماعية" بسبب طريقة معاقبة الملاكات التدريسية المضربة عن الدوام.

ومنذ الثالث عشر من شهر أيلول، قاطع المعلمون والمدرسون في السليمانية، العام الدراسي الجديد، للمطالبة بالرواتب وتثبيت المحاضرين، فيما فتحت بعض المدارس أبوابها للتلاميذ، في بعض مناطق السليمانية.