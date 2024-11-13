المعلمون في كوردستان يلوّحون بـ"إضراب شامل" مع تأخر صرف الرواتب

شفق نيوز/ مر 13 يوماً على بداية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر دون تحديد موعد لصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم، في وقت يلوّح فيه المعلمون بـ"إضراب شامل".

وهذا الأمر تزامن مع استمرار المفاوضات بين بغداد وأربيل بشأن قوائم الرواتب والتغييرات المالية التي أُدخلت مؤخراً.

وأكد عضو لجنة المعلمين المعترضين نجم الدين محمد لوكالة شفق نيوز، أن "الايام القليلة المقبلة ستشهد اجتماعاً موسعاً لممثلي المعلمين في جميع المدن لاتخاذ موقف حيال تأخير صرف الرواتب".

وأضاف، "موقفنا لن ينحصر حول العملية التعليمية فحسب بل سيكون لنا موقف حيال العملية السياسية برمتها".

ووسط هذا التأخير، لوّح المعلمون والموظفون بتنفيذ إضراب شامل، في حال عدم صرف رواتبهم قريباً، وعبّروا عن استيائهم من خلال منصات التواصل الاجتماعي، قائلين: "إلى متى ننتظر شهراً كاملاً لنحصل على راتب متأخر لمدة شهرين؟".

ومن بغداد، أوضحت النائبة نيرمين معروف، عضو اللجنة المالية البرلمانية العراقية، أن "العجز المالي المتكرر يعوق انتظام صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان".

وأضافت أن "النظام الحالي الذي يُصرف بموجبه 12.67% من حصة الإقليم وفق الموازنة العامة، يعد متعارضاً مع قرار المحكمة الاتحادية، ما جعل النواب الكورد يعبرون عن اعتراضهم على هذا النظام".

بدورها أعلنت نائبة رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي إخلاص الدليمي أن الحكومة الاتحادية في بغداد ستصرف رواتب شهر تشرين الاول / أكتوبر الأسبوع المقبل.

وأكدت الدليمي في حديث ورد لوكالة شفق نيوز، أن "صرف الرواتب يتطلب عملية نقل أموال، وهي خطوة تتطلب موافقة وزير المالية العراقي لتحويل حصة الإقليم، مما سيحل مشكلة الرواتب".

وأضافت أن "المراجعة الشهرية لقوائم رواتب موظفي الإقليم تُجرى بشكل منتظم"، متوقعة أن "تصرف بغداد رواتب موظفي الإقليم لشهر تشرين الأول أكتوبر الأسبوع المقبل".

وبحسب معلومات تحصلت عليها وكالة شفق نيوز فقد أعادت وزارة المالية العراقية قوائم الرواتب إلى حكومة الإقليم لوجود إشكاليات في بيانات عدد الموظفين والتفاصيل المالية المتعلقة بهم، ما أدى إلى تأخير صرف الأموال المستحقة لموظفي الإقليم.

من جانبها، أصدرت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان بياناً يوم 3 تشرين الثاني / نوفمبر 2024 أعلنت فيه أنها قامت بتسليم قوائم رواتب تشرين الأول/أكتوبر إلى الوزارة الاتحادية في بغداد، مؤكدةً أنها تنتظر صرف مبلغ 540 مليار دينار كدفعة أولية لرواتب موظفي الإقليم.

ويزور رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني إقليم كوردستان للتباحث مع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس الحكومة مسرور بارزاني حول ملف الرواتب وضرورة تطبيق قرارات المحكمة الاتحادية الخاص برواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان.

ويستمر النزاع المالي بين بغداد وأربيل بشأن الالتزام بمخصصات الإقليم في الموازنة العراقية، حيث أرجع بعض المسؤولين الكورد سبب التأخير إلى عدم استكمال التدقيق اللازم في قوائم الرواتب، إضافةً إلى نقص في الأموال المخصصة للإقليم، ما يجعل صرف الرواتب معقداً أكثر، وسط حالة من الغضب الشعبي والإضرابات التي تلوح في الأفق.