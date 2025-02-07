المعلمون المضربون عن الطعام: لن نكسر الإضراب دون إنجازات ملموسة

شفق نيوز/ أعلن المعلمون والموظفون المضربين عن الطعام، في إقليم كوردستان، يوم الجمعة، استمرار اعتصامهم ورفضهم تعليق الإضراب، مؤكدين أنهم لن يتراجعوا عن موقفهم دون تحقيق مطالبهم.

وقال زانا محمد، أحد المعلمين المضربين عن الطعام خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الإضراب مستمر ولن يتم تعليقه إلا بعد تحقيق إنجازات ملموسة".

وأضاف: "اننا لسنا مستعدين لكسر الإضراب على الإطلاق دون تحقيق حقوقنا، ولا يمكن لأحد اتخاذ قرارات نيابة عنا".

وانتقد المعتصمون موقف الحكومة، مشيرين إلى أن "رئيس الوزراء ونائبه لم يحرك ساكنًا رغم أن منزل أحدهما لا يبعد سوى كيلومتر واحد عن خيمة الاعتصام".

واعتبروا أن حياة وسلامة 13 معلماً مضرباً عن الطعام لم تكن ذات قيمة لدى المسؤولين، مؤكدين عودتهم إلى مواقعهم داخل خيمة الاعتصام لمواصلة الضغط من أجل تحقيق مطالبهم.

ومع استمرار الإضراب، تتزايد المخاوف بشأن صحة المعلمين المضربين وسلامتهم، خاصة في ظل غياب أي استجابة رسمية. ويواصل عدد من المعلمين في إقليم كوردستان إضرابهم عن الطعام احتجاجاً على تأخر صرف الرواتب وعدم تلبية مطالبهم بتحسين أوضاعهم المعيشية. وعلى الرغم من استمرار الاحتجاجات، لم تستجب الحكومة لمطالبهم، مما دفعهم إلى تصعيد موقفهم.