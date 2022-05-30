سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

المعلمون المجانيون في إقليم كوردستان يلوحون بالتصعيد مع بدء العام الدراسي الجديد

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-30T06:27:23+0000
المعلمون المجانيون في إقليم كوردستان يلوحون بالتصعيد مع بدء العام الدراسي الجديد

شفق نيوز/ تقدم المحاضرون المجانيون في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، بمطالب إلى حكومة الإقليم وبرلمانه، محذرين من التصعيد مع بدء العام الدراسي الجديد.

وقال المحاضرون المجانيون في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنهم يطالبون بعقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء وذلك للتركيز على المشاكل الرئيسية التي تواجه العملية الأكاديمية للعام المقبل، وليس مشاكل الثانوية، والاستجابة لمطالب المحاضرين.

وطالبوا ايضاً بفتح باب التوظيف لوزارة التربية التي تعاني من نقص في أعداد المعلمين منذ سنوات عديدة، مع مراعاة سنوات الخدمة المجانية واعتبارها ضمن الخدمة العامة.

وأضاف البيان: "نؤكد لحكومة إقليم كوردستان ووزارة التربية والتعليم أنه نتيجة لإهمال المعلمين في النقطتين السابقتين، فإن العملية التعليمية في العام المقبل ستكون في خطر التوقف مع اندلاع التظاهرات والمقاطعات".

وعلى الصعيد نفسه، قال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز إنه من المقرر ان يجتمع في وقت لاحق من اليوم، آلان حمه سعيد وزير التربية في حكومة اقليم كوردستان مع مجلس الوزارة بحضور (نواب، مستشارون، مديرون عامون للوزارة، مديرون عامون للتربية في المحافظات) لمناقشة العديد من القضايا المهمة.

related

تظاهرات المحاضرين تدخل أسبوعها الثاني في 4 مدن كوردستانية (صور)

Date: 2021-10-23 09:49:23
تظاهرات المحاضرين تدخل أسبوعها الثاني في 4 مدن كوردستانية (صور)

ملف المحاضرين بالمجان في جلسة برلمان كوردستان.. صور

Date: 2021-10-24 11:19:22
ملف المحاضرين بالمجان في جلسة برلمان كوردستان.. صور

حكومة كوردستان تؤكد سعيها المتواصل لترسيخ التعايش السلمي بين مكونات الاقليم

Date: 2021-05-26 12:42:38
حكومة كوردستان تؤكد سعيها المتواصل لترسيخ التعايش السلمي بين مكونات الاقليم

إقليم كوردستان يمنح أكثر من 100 الف تصريح إقامة لوافدين اجانب

Date: 2020-12-31 08:03:33
إقليم كوردستان يمنح أكثر من 100 الف تصريح إقامة لوافدين اجانب

اقليم كوردستان يستجيب لمناشدات أصحاب حقول الدواجن ويخفّض أسعار العلف

Date: 2022-02-16 10:52:50
اقليم كوردستان يستجيب لمناشدات أصحاب حقول الدواجن ويخفّض أسعار العلف

حكومة اقليم كوردستان تصادق على قرارات مهمة لمواجهة الازمة المالية

Date: 2020-05-06 14:14:53
حكومة اقليم كوردستان تصادق على قرارات مهمة لمواجهة الازمة المالية

صورة .. اقليم كوردستان يعلن انقاذ طفل ايزيدي اختطفه داعش في عام 2014

Date: 2019-07-18 10:53:58
صورة .. اقليم كوردستان يعلن انقاذ طفل ايزيدي اختطفه داعش في عام 2014

نيجيرفان بارزاني يوقع امراً اقليمياً بتعيين ثلاثة مسؤولين امنيين

Date: 2020-07-12 14:31:35
نيجيرفان بارزاني يوقع امراً اقليمياً بتعيين ثلاثة مسؤولين امنيين