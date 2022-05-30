المعلمون المجانيون في إقليم كوردستان يلوحون بالتصعيد مع بدء العام الدراسي الجديد

شفق نيوز/ تقدم المحاضرون المجانيون في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، بمطالب إلى حكومة الإقليم وبرلمانه، محذرين من التصعيد مع بدء العام الدراسي الجديد.

وقال المحاضرون المجانيون في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنهم يطالبون بعقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء وذلك للتركيز على المشاكل الرئيسية التي تواجه العملية الأكاديمية للعام المقبل، وليس مشاكل الثانوية، والاستجابة لمطالب المحاضرين.

وطالبوا ايضاً بفتح باب التوظيف لوزارة التربية التي تعاني من نقص في أعداد المعلمين منذ سنوات عديدة، مع مراعاة سنوات الخدمة المجانية واعتبارها ضمن الخدمة العامة.

وأضاف البيان: "نؤكد لحكومة إقليم كوردستان ووزارة التربية والتعليم أنه نتيجة لإهمال المعلمين في النقطتين السابقتين، فإن العملية التعليمية في العام المقبل ستكون في خطر التوقف مع اندلاع التظاهرات والمقاطعات".

وعلى الصعيد نفسه، قال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز إنه من المقرر ان يجتمع في وقت لاحق من اليوم، آلان حمه سعيد وزير التربية في حكومة اقليم كوردستان مع مجلس الوزارة بحضور (نواب، مستشارون، مديرون عامون للوزارة، مديرون عامون للتربية في المحافظات) لمناقشة العديد من القضايا المهمة.