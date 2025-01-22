المطبخ العراقي يتألق عالمياً.. الكورد يشكلون نصف فريق الطهاة الوطني

شفق نيوز/ أظهرت نتائج الاختيار الأخير لفريق الطهاة العراقيين على مستوى المحافظات، أن 11 من أصل 21 طاهياً في المنتخب العراقي هم من الكورد.

وفي هذا الصدد، قال سيروان توفيق، مدير التسويق في هيئة سياحة إقليم كوردستان، في حديث لوكالة شفق نيوز، إنه "بناءً على طلب اتحاد الطهاة العرب، كان من الضروري استحداث نخبة من الطهاة العراقيين من بين الطهاة الكورد والعرب".

وأشار توفيق، إلى "مشاركة 400 طاهٍ كوردي وعربي في المسابقة، حيث أشرفت لجنة تحكيم متخصصة على اختيار الفريق النهائي، وأسفرت النتائج عن اختيار 21 طاهياً يمثلون العراق في المحافل الدولية، منهم 11 كوردياً وطاه واحد من الديانة المسيحية في كركوك".

وأضاف توفيق، أن "فريق الطهاة العراقيين سيشارك في عدد من المهرجانات الدولية هذا العام، تشمل تونس، الجزائر، تركيا، إسبانيا، وكوريا الجنوبية، مما يتيح لهم فرصة لعرض مهاراتهم وتمثيل المطبخ العراقي في الخارج".

وتابع توفيق، قائلاً إن "شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل، سيشهد إقامة مهرجاناً خاصاً للأطعمة العراقية في مدينة دهوك، بهدف إبراز تنوع المطبخ العراقي وإحياء التراث الغذائي للبلاد".