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المطالبة بأدلة حول وقوع تحرش جنسي للأطفال بمراكز رياضية في الإقليم

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-28T10:36:30+0000
المطالبة بأدلة حول وقوع تحرش جنسي للأطفال بمراكز رياضية في الإقليم

شفق نيوز/ طالبت المديرية العامة للرياضة في اقليم كوردستان يوم الخميس الجهات التي تدعي حصول تحرش جنسي للإطفال في المراكز الرياضية الخاصة بتقديم الأدلة التي تثبت تلك المزاعم، وانها في حينها ستتخذ الاجراءات اللازمة.

ونشر احد المواقع الخبرية المحلية تقريرا عن تسجيل حالات تحرش جنسي للاطفال من قبل رياضيين في المراكز الرياضية الخاصة في الاقليم.

وقال المدير العام للرياضة في الاقليم شاكر احمد خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، "في اقليم كوردستان توجد اربعة مراكز رياضية مرخصة رسميا تعمل بشكل جيد جدا و وفق التعليمات، مع فرض اجراءات رقابية مشددة على مراكز تأهيل الاطفال"، مشددا على ان "أي مركز إن وجد سوى المراكز الاربعة فإنه غير رسمي ولا يمتلك تراخيص رسمية".

وعن التقرير الذي نُشر مؤخرا حول وقوع تحرش جنسي للاطفال قال احمد "للاسف هذا الامر حدث قبل سنة في منطقة (بازيان) في السليمانية، والذي اقدم على هذه الفعلة تم اعتقاله وهو الآن يقبع في السجن، مشيرا الى ان "وزير الثقافة والشباب قرر اغلاق 60 مركزا رياضيا في السليمانية على خلفية هذا الملف وبسبب عدم استحصالها الرخص الرسمية، وقد تم توجيه كتاب رسمي الى وزارة الداخلية لتنفيذ القرار".

وتابع بالقول ان "المديرية منحت مدة اسبوع مهلة لتقديم الادلة حول موضوع وقوع حادثة مشابهة، واذا ثبت ذلك فسيتم إتخاذ الاجراءات القانونية"، قائلا "نحن بإنتظار إثبات حقيقة هذا الامر".

وكانت لجنة الثقافة والمجتمع المدني والشباب والرياضة في برلمان اقليم كوردستان قد اصدرت بيانا اعلنت فيه عن فتح تحقيق بشأن محتوى التقرير.

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