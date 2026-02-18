المطاعم تسدل الستائر.. أجواء رمضان تغطي شوارع وأسواق السليمانية نهاراً (صور)

شفق نيوز- السليمانية

دخلت مدينة السليمانية ومدن إقليم كوردستان، يوم الأربعاء ، أجواء شهر رمضان، حيث بدت الشوارع ومقتربات المطاعم شبه خالية خلال ساعات النهار، فيما شهدت المساجد إقبالاً واسعاً من المصلين في أول أيام الشهر الفضيل.

ورصد فريق وكالة شفق نيوز، صباح وظهر الأربعاء، تغيراً واضحاً في المشهد العام داخل مدينة السليمانية، إذ خلت الشوارع الرئيسية ومحيط المطاعم من الحركة المعتادة، مقابل ازدحام ملحوظ في محيط المساجد، في مشهد يعكس الأجواء الخاصة التي يتميز بها شهر رمضان من كل عام.

وقال كارزان محمد، وهو أحد أصحاب المطاعم في السليمانية، في حديثه لمراسل وكالة شفق نيوز، إن “الإجراءات التي نقوم بها طوعية، احتراماً لحرمة هذا الشهر الكريم و لمشاعر الإخوة الصائمين”.

وأوضح أن غالبية الذين يرتادون المطعم خلال ساعات النهار “يكونون في ظروف خاصة، كأن يكونوا مسافرين أو مرضى أو في حالات تبيح لهم الإفطار”، مؤكداً في الوقت نفسه أنهم لا يشجعون على المجاهرة بالإفطار، مراعاةً للذوق العام و لمشاعر الصائمين.

وأضاف أن إسدال الستائر القماشية أمام واجهات المطاعم إجراء سنوي يلتزمون به حتى في حال عدم وجود توجيهات حكومية، قائلاً: “نحرص على نصب هذه الواقيات القماشية من بعد السحور وحتى أذان المغرب، وبعد الإفطار نرفعها ونباشر العمل بشكل طبيعي إلى غاية السحور”.

وأشار محمد إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو تحقيق التوازن بين تقديم الخدمة لمن لديهم عذر شرعي، والحفاظ في الوقت ذاته على قدسية الشهر الفضيل واحترام خصوصية المجتمع، داعياً الجميع إلى الالتزام بهذه الضوابط بما يعزز أجواء الاحترام المتبادل خلال رمضان.