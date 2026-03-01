المضادات الجوية تتصدى لهجوم جديد بالمسيرات في أربيل

شفق نيوز ـ أربيل

أفاد مصدر محلي اليوم الأحد، بأن منظومات الدفاع الجوي في قاعدة حرير قرب مطار أربيل الدولي تصدت لهجمات جديدة بطائرات مسيّرة، وتمكنت من إسقاطها.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن إحدى الطائرات المسيّرة سقطت في محيط أربيل دون ورود معلومات مؤكدة حتى الآن عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

ويأتي ذلك بعد أن أعلن ما يُعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق" عن تنفيذ 23 عملية باستخدام "عشرات الطائرات المسيّرة" استهدفت، وفق البيان، قواعد أميركية في العراق والمنطقة.

وبدأ التصعيد الأوسع يوم السبت 28 شباط/فبراير، بعد ضربات منسقة أميركية إسرائيلية استهدفت مواقع داخل إيران، أعقبتها ردود إيرانية بصواريخ ومسيّرات طالت أهدافاً مرتبطة بالقوات الأميركية في الخليج، وتوسعت لتشمل محيط أربيل.

وبلغ التصعيد ذروته بعد إعلان رسمي بمقتل المرشد الإيراني علي خامنئي خلال القصف، الأمر الذي يشي باتساع رقعة المواجهة خلال الساعات المقبلة.