المضادات الجوية الأميركية تتصدى لهجوم جديد في أربيل

شفق نيوز- أربيل

أفاد مصدر محلي في أربيل، ليل الاثنين- الثلاثاء بالتوقيت المحلي بسماع دوي انفجار ضمن محيط مطار أربيل حيث قاعدة حرير للقوات الأميركية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن طبيعة الانفجار لم تعرف بعد، حيث فعلت القاعدة مضاداتها الجوية متصدية للهجوم.

ومنذ اندلاع الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، تعرضت أربيل لعدة حوادث مماثلة بطائرات مسيّرة، تبناها الحرس الثوري والفصائل العراقية المتحالفة مع طهران.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، تبنت ما يُعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق"، ثماني وعشرين عملية قالت إنها استُخدمت فيها "عشرات الصواريخ والطائرات المسيّرة" ضد ما وصفته بـ"قواعد العدو في العراق والمنطقة".