المصرف العراقي للتجارة يوقع عقدا مع "مشروع حسابي" لتوطين رواتب موظفي الإقليم

شفق نيوز/ أعلن المصرف العراقي للتجارة يوم الأحد، توقيع عقد مشروع حسابي الخاص بتوطين رواتب موظفي الإقليم بين المصرف وحكومة إقليم كوردستان العراق.

وذكر بيان للمصرف أن هذا العقد جاء "حسب قرارات المحكمة الاتحادية العليا واستناداً لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني حول ضرورة مشاركة المصرف العراقي للتجارة في عملية توطين رواتب ابناء شعبنا من موظفي إقليم كوردستان العراق".

ويتيح مشروع "حسابي" للموظف حرية اختيار البنك الذي يرغب بفتح حسابه فيه، أما في مشروع "التوطين" يتم تحديد بنك معين للموظف بموجب اتفاقية بين الوزارة ووحدة المحاسبة والبنك.

وتشارك في مشروع "حسابي" 6 بنوك خاصة، بينما تشارك في مشروع "التوطين" 5 بنوك عامّة تعود للدولة و38 مصرفاً خاصاً.