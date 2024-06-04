المصرف العراقي للتجارة يصدر الدفعة الأولى لموظفي إقليم كوردستان ضمن مشروع "حسابي"

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، أن المصرف العراقي للتجارة "TBI" قام بتسليم الدفعة الأولى من البطاقات المصرفية ضمن مشروع "حسابي" لموظفين من جميع الوزارات الكوردية، مبينة أنها بانتظار طبع باقي البطاقات.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المصرف العراقي للتجارة قام بتسليم 368 بطاقة مصرفية ضمن عملية توطين الرواتب في مشروع "حسابي" لموظفي حكومة إقليم كوردستان.

وأشارت إلى أن حكومة الإقليم "تنتظر بفارغ الصبر استلام البطاقات المطبوعة الأخرى للموظفين الذين اختاروا المصرف العراقي للتجارة كجزء من مشروع (حسابي) والذين تم إرسال معلوماتهم في الأسابيع الأخيرة"، معربة عن أملها بأن يستمر جميع الموظفين في توطين روابتهم من خلال اختيار أحد المصارف السبعة المخصصة لمشروع "حسابي".