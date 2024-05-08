المصرف العراقي للتجارة يشارك في عملية توطين رواتب موظفي اقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلن المصرف العراقي للتجارة TBI ، يوم الأربعاء، مشاركته في عملية توطين رواتب موظفي حكومة اقليم كوردستان العراق، وذلك ‏‎امتثالاً لقرارات المحكمة الاتحادية العليا واستناداً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وذكر بيان صادر عن المصرف اليوم، أن وفدا مختص من المصرف العراقي للتجارة TBI يرأسه مدير فرع اربيل اجتمع مع وفد مختص من حكومة الاقليم في محافظة اربيل حول الية توطين رواتب موظفي الاقليم في المصرف، مضيفا أنه جرت خلال اللقاء مناقشة متطلبات عملية فتح الحسابات وإصدار البطاقات ونشر اجهزة الصراف الآلي ATM في عموم الإقليم لتغطية عملية السحب النقدي للموظفين .

وقد اوضح وفد المصرف للوفد المقابل له، ان عملية توطين رواتب موظفي اقليم كوردستان العراق تمثل اهمية قصوى لدى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ويتابعها بشكل مباشر وشخصي لما يمثله هذا الامر من اهتمام بأهلنا في اقليم كوردستان العراق .

وفي الختام اعرب وفد المصرف العراقي للتجارة استعداده الكامل لتقديم خدمات توطين الرواتب وإصدار البطاقات الالكترونية لموظفي القطاع الحكومي في اقليم كوردستان العراق، مؤكدا أن المصرف بانتظار ارسال حكومة الإقليم قوائم بأسماء الموظفين الذين سيتم توطين رواتبهم لديه مرفقة بالوثائق الثبوتية، ليتم البدأ والمباشرة بتنفيذ عملية توطين الرواتب .