المصرف العراقي للتجارة: بانتظار إرسال حكومة الإقليم قوائم بأسماء الموظفين لتوطينها

شفق نيوز/أكد المصرف العراقي للتجارة TBI، يوم الثلاثاء، انه ينتظر ارسال حكومة اقليم كوردستان العراق اسماء الموظفين المراد توطينها وفق ما نص عليها قرار المحكمة الاتحادية العليا بهذا الشأن.

وأوضح المصرف في بيان اليوم، أنه لكثرة الاستفسارت الواردة الينا حول آلية توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان العراق في المصرف العراقي للتجارة، نؤكد التزامنا بقرار المحكمة الاتحادية العليا حول توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان العراق والذي ينص على توطين رواتب موظفي الإقليم لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم".

ووفقا للبيان فإنه "ستكون مشاركة المصرف العراقي للتجارة ضمن المصارف الحكومية استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا في توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان العراق".

وأكد المصرف في بيانه، أنه يمتلك القدرة العملية العالية والرصينة لإتمام عملية توطين رواتب موظفي الإقليم الراغبين في اختيار مصرفنا ضمن المصارف الحكومية المشاركة في عملية توطين الرواتب خدمة لأهلنا في إقليم كوردستان".

وأضاف البيان ان المصرف ما يزال بانتظار إرسال حكومة إقليم كوردستان العراق قوائم بأسماء الموظفين الذين سيتم توطين رواتبهم لديه مرفقة بالوثائق الثبوتية، ليتم البدء والمباشرة بتنفيذ عملية توطين الرواتب.

و أعلن المصرف العراقي للتجارة TBI ، مطلع شهر أيار الجاري، مشاركته في عملية توطين رواتب موظفي حكومة اقليم كوردستان العراق، وذلك ‏‎امتثالاً لقرارات المحكمة الاتحادية العليا واستناداً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.