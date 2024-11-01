المشهداني يؤكد مساندته لحل القضايا الخلافية بين اربيل وبغداد

شفق نيوز/ هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني خلال اتصال هاتفي، اليوم الجمعة، محمود المشهداني بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب الاتحادي.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس النواب عن شكره لرئيس الحكومة على اتصاله، مؤكداً دعمه ومساندته لتطبيق الدستور، وحل القضايا الخلافية العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وذلك حسبما ذكره بيان صادر عن حكومة الاقليم.

وانتخب مجلس النواب العراقي، مساء أمس الخميس، محمود المشهداني، رئيساً له، بعد مضي نحو عام كامل من الانسداد السياسي، والإخفاق لأكثر من ثلاث مرات في حسم الملف.