المشهداني وبارزاني يتفقان على تقديم مقترح للحكومة الاتحادية يخص أزمة الرواتب

شفق نيوز – أربيل

بحث رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، يوم الأحد مع الزعيم الكوردي مسعود البارزاني، أزمة رواتب الموظفين في إقليم كوردستان والبحث عن مخرج نهائي لها، فيما اتفقا على تقديم مقترحات جدية للحكومة الاتحادية.

وقال المكتب الإعلامي للمشهداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس البرلمان التقى رئيس الحزب الديمقراطي، مسعود بارزاني في مصيف صلاح الدين في أربيل، وشهد الاجتماع بحثًا معمقًا لعددٍ من الملفات الخلافية، وفي مقدمتها ملفُّ الرواتب والمستحقات المالية لموظفي الإقليم".

وأضاف أن "المشهداني، وخلال اللقاء التزام المجلس الكامل بمعالجة أزمة رواتب موظفي إقليم كوردستان"، مشيرا إلى أنّ "الجهود النيابية ستتواصل من أجل التوصل إلى حلول عملية، لمعالجة الأزمة، كما تمّ التوصل سابقًا إلى حلول ناجحة في ملف المياه".

وشدد على أن "مجلس النواب سيكون له دورٌ فاعلٌ ومباشر عند استئناف جلساته، وسيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات التنفيذية لضمان صرف المستحقات المالية لمستحقيها في الإقليم دون تأخير، لافتًا إلى ضرورة تحييد ملف الرواتب وعدم إقحامه في الخلافات السياسية والتعامل معه من منطلق وطني وإنساني بحت".

من جهته، عبّر البارزاني، وفقا للبيان "عن ثقته بدور مجلس النواب ودور المشهداني شخصيًا في إيجاد مخرج نهائي لأزمة رواتب الموظفين، مؤكدًا انتظار الإقليم لتحركاتٍ عمليةٍ من البرلمان والحكومة من أجل معالجة الملف بأسرع وقت ممكن".

واتفق الجانبان على أهمية تقديم مقترحات جدية من قبل الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان والعمل المشترك على دراستها وتطبيقها، بما يسهم في إنهاء الأزمة بشكل جذري ودائم.