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المشاكل مع بغداد تشغل محوراً رئيسياً من لقاء مسرور بارزاني وسفير فرنسا

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-19T14:41:33+0000
المشاكل مع بغداد تشغل محوراً رئيسياً من لقاء مسرور بارزاني وسفير فرنسا

شفق نيوز/ بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، مع السفير الفرنسي لدى العراق، المشاكل العالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية في بغداد.

وقالت حكومة الاقليم في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني استقبل، اليوم، السفير الفرنسي لدى العراق إيريك شوفاليه، مبينة أنه جرى في اللقاء، الذي حضره القنصل العام الفرنسي لدى إقليم كوردستان أوليفيه ديكوتيني، التباحث بشأن آخر المستجدات والتطورات في العراق، إلى جانب مناقشة سبل توطيد العلاقات بين فرنسا والإقليم.

وبحسب البيان، فقد شغلت المشاكل العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وضرورة حلها على أساس الدستور، محوراً رئيسياً في اللقاء، موضحة أن رئيس الحكومة أعاد التأكيد على موقف إقليم كوردستان الثابت تجاه حل المشاكل جذرياً من خلال الحوار وبموجب الدستور.

وأشار مسرور بارزاني، إلى أن بقاء المشاكل معلقة ودون حل وتأزيم الوضع لا يصب في مصلحة الأمن والاستقرار وعموم المواطنين العراقيين.

وفيما يتعلق بالعملية السياسية والجهود المبذولة لتشكيل الحكومة الجديدة، شدد رئيس الحكومة على ضرورة احترام مبادئ الشراكة والمشاركة الحقيقية والتوازن والتوافق.

كذلك تناول اللقاء مسألة التصدي للتهديدات التي يشكلها إرهابيو داعش وأهمية أن يواصل التحالف الدولي دعم البيشمركة ومساندتها.

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