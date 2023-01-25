المشاريع الغذائية والزراعية تتصدر قائمة منح إجازات الاستثمار في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ صرّح رئيس هيئة الإستثمار في إقليم كوردستان محمد شكري، يوم الأربعاء، بأن المشاريع الغذائية والزراعية تصدرت قائمة منح الإجازات للمشاريع الإستثمارية في الإقليم خلال العام 2022، وانها مستمرة على نفس الوتيرة خلال الشهر الجاري.

جاء ذلك في حديث أدلى به للصحفيين بينهم مراسل وكالة شفق نيوز، على هامش استقبال وفد استثماري من السعودية يضم رجال أعمال وأصحاب رؤوس أموال يزور إقليم كوردستان.

وبهذا الصدد قال شكري في حديثه، إن لدى حكومة إقليم كوردستان الحالية رؤية إقتصادية شاملة لتطوير الإقتصاد بشكلٍ عام، وتنمية إنتاج وتصنيع الغذاء لتحقيق الأمن الغذائي.

وأوضح أن زيارة الوفد السعودي إلى الإقليم تهدف إلى توسيع المشاريع الاستثمارية السعودية في كوردستان.

كما استطرد شكري بالقول، إن أكثر المشاريع التي تحصلت على إجازات إستثمارية خلال العام الماضي كانت المشاريع الزراعية والغذائية، مشيرا إلى منح 60 اجازة استثمارية جديدة للمشاريع ضمن هذين القطاعين خلال شهر كانون الثاني/ يناير الجاري في الإقليم.

وكان رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان قد أعلن نهاية العام الماضي، توفير أكثر من 130 ألف فرصة عمل في الإقليم، كاشفا في الوقت ذاته عزم الهيئة على تقديم مسودة مشروع قانون للاستثمار خلال العام 2023 يتلاءم ومعايير الجودة العالمية.