المسيحيون يحيون ذكرى "الربان هرمز" في القوش (صور)

شفق نيوز/ أحيا الآلاف من المسيحيين في سهل نينوى الذكرى السنوية لـ"الربان هرمزد" في دير ربان بناحية القوش شمال الموصل.

وقال الناشط المدني ريفان حكيم، لوكالة شفق نيوز، ان "الاحتفالية تأتي في اليوم الأحد الثاني بعد عيد القيامة حيث يتجمع آلاف الزائرين في الدير وتجري القداديس والصلوات الخاصة بهذه المناسبة".

واضاف "الاحتفالية تستمر ليومين، اليوم الاول يشارك في الاحتفال جميع المسيحيين من العراق ومحافظات اقليم كوردستان وحتى من بلدان المهجر، في حين يكون اليوم الثاني مخصصا لاهالي القوش فقط".

وأوضح حكيم أن "الاحتفالية تتضمن دبكات ورقصات على الة الطبل والزرنا".

يشار إلى أن تاريخ هذا الدير، يعود إلى 640 ميلادية، ويقع في سفح جبل القوش المطل على الناحية شمال مدينة الموصل.