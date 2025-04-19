المسيحيون يحتفلون بـ"القيامة" في دهوك وسهل نينوى (صور)

شفق نيوز/ أحيا المسيحيون في محافظة دهوك وسهل نينوى، يوم السبت، قداديس خاصة بمناسبة "عيد القيامة" المعروف أيضا بعيد الفصح، حيث توافد الآلاف إلى الكنائس للمشاركة في الطقوس الدينية المرتبطة بهذه المناسبة "المقدسة" لدى أبناء المكون المسيحي.

وقال هيثم بطرس، أحد أبناء محافظة دهوك، لوكالة شفق نيوز، إن "عيد القيامة أقدس أعياد المسيحيين، ففيه نؤمن أن السيد المسيح قام من بين الأموات، صمنا لمدة أربعين يوماً وغداً سنحتفل بالعيد ونقوم بزيارة الأهل والأصدقاء لتبادل التهاني، مردفاً: "أتمنى أن يعم الامن والسلام في ربوع إقليم كوردستان والعراق عموماً".

من جانبها، ذكرت مارينا عوديشو، وهي من سكان سهل نينوى، للوكالة، أنها جاءت اليوم الى الكنيسة لـ"أداء الصلوات والدعاء من اجل السلام وعودة النازحين الى مناطقهم"، مستدركة بالقول: "أنا واحدة من هؤلاء النازحين وآمل أن أعود إلى بيتي قريباً".

أما عزيزة حن، فتحدثت عن استعدادات العيد قائلة "غداً سنقوم بطهي الأكلات الخاصة بهذه المناسبة وخصوصا الباجة، كما قمنا بتلوين البيت بألوان زاهية واشترينا الحلويات والملابس الجديدة إلى جانب مستلزمات أخرى تعكس بهجة العيد".

يشار إلى أن عدد المسيحيين في العراق، انخفض من نحو 1.5 مليون قبل غزو عام 2003 إلى أقل من 200 ألف اليوم، بحسب مسؤولي الكنيسة ومنظمات إنسانية.