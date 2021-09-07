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وصول مسؤول رفيع في الاتحاد الاوروبي إلى اربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-07T10:16:55+0000
وصول مسؤول رفيع في الاتحاد الاوروبي إلى اربيل

شفق نيوز/ وصل ممثل الاتحاد الأوروبيّ للشؤون الخارجيَّة والسياسة الأمنيّة جوزيب بوريل اليوم الثلاثاء إلى مدينة أربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في الإقليم سفين دزيي وعددا من المسؤولين الحكوميين استقبلوا بوريل والوفد المرافق له في مطار اربيل الدولي.

وأضاف أن مبعوث الاتحاد الأوربي سيلتقي رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، وبعدها يلتقي الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ورئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني.

وكان بوريل قد وصل أمس الأثنين إلى بغداد والتقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.

وعقد الجانبان مؤتمر صحفيا أكدا فيه على جملة أمور أهمّية تفعيل اتفاقيّة التعاون والشراكة بين العراق والاتحاد الأوروبيّ واللجان الفرعيّة المُنبثِقة عنها، واهميّة تطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبيّ في مختلف المجالات.

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